Türkiye’deki Genç Sanatçıların Önü Kesiliyor

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı “Beyaz” single ile dijital platformlarda başarı basamaklarını hızlı tırmanarak en çok dinlenenlerde en üst sıralarda yer alan Tuna Taşkın, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce müziksevere özel bir repertuvar hazırladı.

Arabesk pop karışımı ile hazırladığı repertuvarını hayranlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde seslendiren Taşkın, “Çok yakın zaman bir zamanda, Türkiye'nin önde gelen değerli sanatçılarıyla birlikte hazırladığım albümü yayınlayacağım” diyerek sevenlerine müjdeli haberi sahneden verdi. Türkiye'de genç sanatçılara çok şans verilmediğini dile getirerek isyan eden Tuna Taşkın, “Dünya değişiyor, müzikler de değişiyor buradan üstadlara sesleniyorum bizim gibi hayali olan gençlerin heveslerini kursağında bırakmayın” dedi.

Yaklaşık dört saat boyunca sahnede kalarak rekor kıran Tuna Taşkın, “Sahnede ve sizler birlikte olunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. İyi ki varsınız..” diyerek hayranlarına teşekkür etti. Öte yandan Genç şarkıcıya gecede yaklaşık 70 şişe şampanya giderek bir rekor kırıldı.