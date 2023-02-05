Türkiye’de Modellik Kalmadı
Manken ve sunucu Buse İskenderoğlu önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Küçükken Victoria Secret defilesine çıkma hayalini olduğunu belirten ünlü model “Türkiye’de modellik kalmadı” dedi.
Ünlü model Buse İskenderoğlu, son olarak Milano’da iki ay kaldıktan sonra yeniden yurt dışına gitmek için vize işlemleriyle uğraştığını söyledi.
City’s Nişantaşı çıkışı görüntülenen ünlü model “Ben modellik yapıp Avrupa’da birkaç ünlü marka ile çalışmak istiyorum. En zor şeyi seçtim galiba ama Türkiye’de modellik kalmadı zaten. Fashion Week’te olmuyor, güzel defilede olmuyor. Avrupa’da bu konuda şanslar daha iyi. Küçükken Victoria Secret defilesinde çıkma hayalim vardı ama şimdi onlar bile şov yapmıyor” dedi.
Buse İskenderoğlu Survivor’a katılan yakın arkadaşı Zeynep Alkan’ın performansıyla ilgili olarak “Zeynep’in karakterini Türk halkı sevecektir. İzlediğimiz gibi hem karakter hem de performans olarak çok iyi yarışmacı ve finale gelecek gibi görünüyor. Ben olsam orada çok zorlanırdım.” dedi.
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|42
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