Türkiye Sağlık Sektöründe Dünya’da 1 Numara

Ünlü oyuncu Eylül Öztürk, eşi iş insanı Kenan Özkan ile “Onur’un Konukları” programındaydı.

Keyifli geçen sohbette çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü çift, “Alex’i ben Amerika’da doğurdum ama inanın Amerika’nın sağlık sektöründe pandemiden dolayı çok zorlandık. Bu sebepten dolayı Alice Türkiye’de doğurmak istedim. Türkiye sağlık sektöründe gerçekten Dünya’da bir numara Türk hekimleri çok ilgililer ve bize çok yardımcı oldular” dedi.

