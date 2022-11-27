'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' Yağmur Ayaz’dan 'Doğurmayan kadın eksiktir' tartışmasına felsefik yorum

Felsefe alanında doktora yapan 'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' Yağmur Ayaz, doğurmayan kadın eksiktir tartışmasına felsefik bir yorumda bulundu.

Güzel model, “Bu konuya daha psişik ve spesifik olarak yaklaşıyorum. Aslında bunu 2 boyutlu ele almak gerekiyor. Şöyle ki; Varlığını bilmediğin bir kavramın yokluğu seni çok acıtmıyor. Dolayısıyla, çocuk dünyaya getiren, onun her aşamasını yaşayan, bu mucizeye tanık olan bir kadın için, çocuğunun olmamış olması bir eksikliktir. Çünkü o duyguyla tanışıktır artık. Ama çocuk dünyaya getirmeyen bir kadın o kavramla tanışık olmadığı için, onun eksikliği senin için gerçek bir eksiklik olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla buradaki eksiklik kavramı da her 2 gruba göre göreceli bir eksikliği içerir. Günseli Kato’nun bu yorumunu yüzeysel eleştirmek yerine konuyu daha derinlemesine ele almayı tercih ediyorum” dedi.



