'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' Yağmur Ayaz’dan 'Doğurmayan kadın eksiktir' tartışmasına felsefik yorum
Vizyoner markalar defilesi için İzmir’de podyuma çıkan ünlü model Yağmur Ayaz, giydiği gelinlik ve güzelliğiyle dikkat çekti.
Felsefe alanında doktora yapan 'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' Yağmur Ayaz, doğurmayan kadın eksiktir tartışmasına felsefik bir yorumda bulundu.
Güzel model, “Bu konuya daha psişik ve spesifik olarak yaklaşıyorum. Aslında bunu 2 boyutlu ele almak gerekiyor. Şöyle ki; Varlığını bilmediğin bir kavramın yokluğu seni çok acıtmıyor. Dolayısıyla, çocuk dünyaya getiren, onun her aşamasını yaşayan, bu mucizeye tanık olan bir kadın için, çocuğunun olmamış olması bir eksikliktir. Çünkü o duyguyla tanışıktır artık. Ama çocuk dünyaya getirmeyen bir kadın o kavramla tanışık olmadığı için, onun eksikliği senin için gerçek bir eksiklik olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla buradaki eksiklik kavramı da her 2 gruba göre göreceli bir eksikliği içerir. Günseli Kato’nun bu yorumunu yüzeysel eleştirmek yerine konuyu daha derinlemesine ele almayı tercih ediyorum” dedi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4