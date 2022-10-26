Türkiye güzeli Sevilay Öztürk nişanlandı

1996 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevilay Öztürk, bir yıldır birlikte olduğu yüksek inşaat mühendisi Vehbi Varol ile nişanlandı.

Geçtiğimiz sene Bulgaristan'daki tatilleri esnasında tanışan çift, iki ay önce Çırağan Sarayı'nın bahçesinde Vehbi Varol'dan gelen evlilik teklifiyle ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı.

Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla İz Nişantaşı’nda düzenlenen görkemli törenle nişanlanan çiftin yüzüklerini Beşiktaş Eski Emniyet Müdürü Mustafa Günaydın taktı.

Sevilay Öztürk, önümüzdeki Haziran ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını ifade etti.

