Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Model, avukat sevgilisiyle karesini yayınlayarak, aşkını ilan etti.

Türkiye güzeli, "Hayatıma girdin... Tüm nehirlerin senin yansımanı, tüm yolların senin adımlarını beklediği bir krallığa geldiğin gibi" diye yazdı.