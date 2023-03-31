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Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
Miss Turkey 2022 birincisi ünlü isim Nursena Say, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Ünlü isim, sevgilsiyle karesini paylaşıp, duygularını dile getirdi. İşte haberin detayları...
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Model, avukat sevgilisiyle karesini yayınlayarak, aşkını ilan etti.
Türkiye güzeli, "Hayatıma girdin... Tüm nehirlerin senin yansımanı, tüm yolların senin adımlarını beklediği bir krallığa geldiğin gibi" diye yazdı.
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