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Türkiye Bu Çocuk Oyuncuyu Konuşacak 

Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in başrollerini paylaştığı ‘Her Şeye Rağmen’ filminde İlhan karakterinin çocukluğunu canlandıran Kaan Maximilianus Kaiser başarılı performansıyla adından çok söz ettirecek.

Magazin 30.01.2023, 17:41 Emrah
Türkiye Bu Çocuk Oyuncuyu Konuşacak 

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı Her Şeye Rağmen filmi Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Heyecan dolu bir başarı hikayesinin anlatıldığı filmde İlhan karakterinin çocukluğunu Kaan Maximilianus Kaiser Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olan oyuncu canlandırıyor. Filmdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kaan, yönetmenin ve kast ekibinin uzun süren araştırmaları sonucunda bulunan önemli bir karakter.

Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş bu süreci şu sözlerle dile getiriyor: “Çocuk oyuncuların sahneleri zorluydu ve film geneli için çok önemliydi. Bu yüzden ana karakterin çocukluk halini daha önce hiç film seti görmemiş doğal ama yetenekli bir çocuk oyuncu ile çalışmak istedim. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da denemeler çekildi. Almanya’ya gidildi orada bakıldı ama 6 ay istediğimiz çocuk oyuncuyu bulamadık. Meğerse aradığımız star adayı İstanbul’daymış. Kaan Maximilianus Kaiser, Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu. Bu sebeple 2 kültürle büyümüş. Yüzünde tam istediğim sadelik ve doğallık beni ilk anda etkiledi” Filmdeki tüm çocuk oyuncularla hem pedagog hem de çocuk oyuncu koçlarıyla birlikte çalışıldı. 



Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon Euro bütçeye sahip olan ‘Her Şeye Rağmen, ‘Yara Kabuk Bağlar Kimlik’ olur sloganı ile sinemada izleyici ile buluşacak. ‘Her Şeye Rağmen’de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor. Filmin etkileyici müziklerinde ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor. 
‘Her Şeye Rağmen’ 10 Şubat’ta vizyonda olacak. 
 

#Erkan Petekkaya #Kaan Maximilianus Kaiser #Magazin #Snobmagazin
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