Türkçe Bilmeden Tatlıses Şarkılarını Ezbere Söylediler!

Günler öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses konserinde, müzikseverler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Türk hayranlarının yanı sıra imparatora yurt dışından gelen sevenlerinin de ilgisi oldukça fazlaydı.

Dünya ülkelerinden yoğun katılımcının olduğu gecede, Tatlıses şarkıları yüzlerce seveni tarafından hep bir ağızdan söylendi. Ünlü sanatçı, kimi zaman hafızalara kazınan muhteşem slow parçalarıyla duygulandırdı kimi zaman da hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı. Yerinde duramayan İbrahim Tatlıses hayranları, ‘Urfalıyam Ezelden’, ‘Delalım’ parçalarıyla halay çekerek imparatora eşlik etti.

Yoğun talep üzerine imparator 14 Ocak Cumartesi Ankara Günay’da sahne alacak.

