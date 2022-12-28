Türkan Şoray’dan Sevindiren Haber

Nişantaşı'nda diş tedavisi gördüğü dişçi çıkışı görüntülenen Türkan Şoray, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

SAĞLIĞIM YERİNDE

Çıkışta kendisini almaya gelen otomobiline binip camını açarak objektiflere poz veren usta sanatçı, basın mensuplarının yeni yılını kutlayıp "Bugün yine diş kontrolüm vardı, tedavim bitti. Sağlığım yerinde" açıklamasında bulundu.

Türk sinemasının Sultan lakaplı sanatçısı Şoray, aracına binerken, gazetecilere el salladı.

