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Türkan Şoray’dan Sevindiren Haber
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda diş tedavisi gördüğü dişçi çıkışı görüntülendi. Ünlü sanatçı, sağlığı hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...
Nişantaşı'nda diş tedavisi gördüğü dişçi çıkışı görüntülenen Türkan Şoray, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
SAĞLIĞIM YERİNDE
Çıkışta kendisini almaya gelen otomobiline binip camını açarak objektiflere poz veren usta sanatçı, basın mensuplarının yeni yılını kutlayıp "Bugün yine diş kontrolüm vardı, tedavim bitti. Sağlığım yerinde" açıklamasında bulundu.
Türk sinemasının Sultan lakaplı sanatçısı Şoray, aracına binerken, gazetecilere el salladı.
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