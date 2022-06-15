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Türk yıldızların Almanya çıkarması
Avrupa’nın en büyük festivallerinden biri olan Halikarnas Entertainment Erdal Kaya tarafından yapılan “Multi Summer Festival “Rudolf Weber Arena Oberhausen‘da yapıldı.
Festival kapsamında Türk pop müziğinin ve Rap dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını ağırlayan Multi Summer Festival 2022’de 30.000 yakın seyircisiyle rekor kırdı.
Ünlü Türk yıldızların Almanya çıkarması olarak işaret edilen festivalde Gökhan Türkmen, Gülşen, Hande Yener, Mabel Matiz, Ramiz, Sefo, Simge, Summer Cem gibi önemli isimler gurbetçi hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimlerin sahne stilleri ve performansları dakikalarca ayakta alkışlandı.
Halikarnas Entertainment’in sahibi Erdal Kaya ise bir Türk genci olarak böyle bir organizasyonu Almanya’da yapmış olmak benim için büyük bir mutuluk oldu. Festivalimizde yer alan tüm sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum dedi.
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