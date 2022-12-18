Türk müziğinin usta sanatçıları öğrencilerle müzik şöleni sundu

Aylin Şengün Taşçı’nın sanat yönetmenliğini yaptığı konserde Bekir Ünlüataer, Cengizhan Sönmez, Eda Karaytuğ, Elif Güreşçi, Esra İçöz, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen, Umut Akyürek öğrencilerle birlikte unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün katılımıyla gerçekleşen gecede oturma yerlerinin yanı sıra ara merdivenler de sanatseverlerle dolup taştı.

Konserde sanatçıların, öğrencilerle yaptıkları düet performansı Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Gecede solistler "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Bir Demet Yasemen" ve Zeki Müren'in unutulmayan eserlerini seslendirdi. Konser sonunda solistler ve öğrenciler 'Türküm Ne Mutlu Bana'' eserini seyircilerle birlikte seslendirmesi muhteşem konsere ayrı bir güzellik kattı.

BAKANIMIZ MAHMUT ÖZER’İN VİZYONUYLA GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Danışmanı, Türk Müziği ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, “Yılın son konserinde Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Türk müziğimizin çok değerli isimleri bir araya gelerek düetler yaptılar. Biz burada bu mutluluğu bu onuru yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde sayın bakanımız Mahmut Özer’in vizyonuyla hazırlanan bu konserde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi” dedi.

GENÇLERİN ÖNÜNE GÜZEL VE TEMİZ BİR MÜZİK KOYMALI

Melihat Gülses, “Türk müziğine bu yaşta gönül vermiş gençlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Bilinenin aksine gençlerin önüne güzel ve temiz bir müzik koyarsanız bunu almak için her biri büyük bir heyecanla koşacaklardır. Burada ki amaç da bu. Emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi, sunuyorum” diye konuştu.

Esra İçöz; “Birbirinden yetenekli gençlerle profesyonel bir sahnede, Türk müziği adına güzel adımlar atmalarına bir nebzede olsa bizimde katkımız olduğu için kendi adıma çok mutluyum. Provalarını seyrederken inanılmaz duygulandım.”

GURURLUYUZ, ONURLUYUZ, MUTLUYUZ

Umut Akyürek; “Türk müziğinin emin ellerde olduğunu ve bu bayrağın daha da yükselerek hep taşınacağını burada görmek çok heyecan verici. Gençlerimizin hayatlarına kılavuzluk anlamında önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz” dedi.

GÜNÜMÜZDE MAALESEF MÜZİK KİRLİLİĞİ YAŞANIYOR

Elif Güreşçi, “Türk müziğinin etik ve çok değerli üst ahlak değerleriyle güzel, temiz müziğimizle örnek olmak ve onlarla birlikte sahneyi paylaşıp müziğimize hizmet edebilmek çok değerli, çok önemli. Bu yüzden Sayın Bakanımıza ve Aylin Şengün Taşçı’ya çok teşekkür ediyoruz. Günümüzde maalesef bir müzik kirliliği yaşanıyor. Kirliliğin yaşandığı ortamda biz kendi öz, temiz müziğimizle gençlerimize de örnek oluyoruz. Daha çok gence ulaşabilmek adına umuyoruz Türk müziğinin güzel ahlakıyla güzel müziğiyle bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde bir miras bırakmış oluruz” diye konuştu.

