Son Dakika

Türk müziğinin usta sanatçıları öğrencilerle müzik şöleni sundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in himayesinde başlayan "Birlikte Söylüyoruz" konserleri bu yılın finalini Bursa’da görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Türk müziğini usta sanatçıları, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde aynı sahneyi paylaştı.

Magazin 18.12.2022, 19:56 Emrah
Türk müziğinin usta sanatçıları öğrencilerle müzik şöleni sundu

Aylin Şengün Taşçı’nın sanat yönetmenliğini yaptığı konserde Bekir Ünlüataer, Cengizhan Sönmez, Eda Karaytuğ, Elif Güreşçi, Esra İçöz, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen, Umut Akyürek öğrencilerle birlikte unutulmaz bir müzik şöleni sundu.  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün katılımıyla gerçekleşen gecede oturma yerlerinin yanı sıra ara merdivenler de sanatseverlerle dolup taştı.

Konserde sanatçıların, öğrencilerle yaptıkları düet performansı Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Gecede solistler "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Bir Demet Yasemen" ve Zeki Müren'in unutulmayan eserlerini seslendirdi. Konser sonunda solistler ve öğrenciler 'Türküm Ne Mutlu Bana'' eserini seyircilerle birlikte seslendirmesi muhteşem konsere ayrı bir güzellik kattı.

BAKANIMIZ MAHMUT ÖZER’İN VİZYONUYLA GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Danışmanı, Türk Müziği ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı,  “Yılın son konserinde Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Türk müziğimizin çok değerli isimleri bir araya gelerek düetler yaptılar. Biz burada bu mutluluğu bu onuru yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde sayın bakanımız Mahmut Özer’in vizyonuyla hazırlanan bu konserde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi” dedi.

GENÇLERİN ÖNÜNE GÜZEL VE TEMİZ BİR MÜZİK KOYMALI

Melihat Gülses, “Türk müziğine bu yaşta gönül vermiş gençlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Bilinenin aksine gençlerin önüne güzel ve temiz bir müzik koyarsanız bunu almak için her biri büyük bir heyecanla koşacaklardır. Burada ki amaç da bu. Emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi, sunuyorum” diye konuştu.
Esra İçöz; “Birbirinden yetenekli gençlerle profesyonel bir sahnede, Türk müziği adına güzel adımlar atmalarına bir nebzede olsa bizimde katkımız olduğu için kendi adıma çok mutluyum. Provalarını seyrederken inanılmaz duygulandım.”

GURURLUYUZ, ONURLUYUZ, MUTLUYUZ

Umut Akyürek; “Türk müziğinin emin ellerde olduğunu ve bu bayrağın daha da yükselerek hep taşınacağını burada görmek çok heyecan verici. Gençlerimizin hayatlarına kılavuzluk anlamında önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz” dedi.

GÜNÜMÜZDE MAALESEF MÜZİK KİRLİLİĞİ YAŞANIYOR

Elif Güreşçi, “Türk müziğinin etik ve çok değerli üst ahlak değerleriyle güzel, temiz müziğimizle örnek olmak ve onlarla birlikte sahneyi paylaşıp müziğimize hizmet edebilmek çok değerli, çok önemli. Bu yüzden Sayın Bakanımıza ve Aylin Şengün Taşçı’ya çok teşekkür ediyoruz. Günümüzde maalesef bir müzik kirliliği yaşanıyor. Kirliliğin yaşandığı ortamda biz kendi öz, temiz müziğimizle gençlerimize de örnek oluyoruz. Daha çok gence ulaşabilmek adına umuyoruz Türk müziğinin güzel ahlakıyla güzel müziğiyle bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde bir miras bırakmış oluruz” diye konuştu. 
 

#Aylin Şengün Taşçı #müzik #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4