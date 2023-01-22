Türk Mutfağı ve Müziğiyle Amerika Eğlence Hayatına Yön Veriyor

Mekânında Türk mutfağından Güneydoğu lezzetlerini sunan hem de görkemli sahne eğlencesiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatan iş insanı, sektörün gözde işletmecileri arasına girdi.

Sadece hafta sonları açtığı Acoustic’te farklı türde sanatçıları sahnesinde misafir eden Mehmet Akçetin, “Türkiye'den sanatçıları buraya davet ediyoruz. Amerika’da birçok milletten insan yaşıyor. Türk lezzetlerine hayrandılar şimdi bizim müziğimiz, eğlencemiz için geliyorlar. Bağlamamızı, ud, cümbüş, kanunu dinlemek için gelen birçok yabancı misafirimiz var. Ayrıca sahne şovlarımız da büyük ilgi görüyor” diye konuştu.

Türk sanatçılarını ve kültürünü dünyaya açmaya çalıştıklarını vurgulayan Akçetin, “Misafirlerimiz arasında Türkler dışında Amerikalılar, Azerbaycanlılar, Özbekistanlılar, Kırgızistanlılar, Ukraynalılar ve Ruslar bulunuyor. Türk müziği ile eğlenmeye geliyorlar. Kısa sürede büyük ilgi görmeye başladık ve uluslararası bir işletme olduk. Deneyimli çalışanlarımla misafirlerimize kusursuz bir hizmet veriyoruz” dedi.