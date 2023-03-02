Türk-Kürt Kardeşliği Güçlenerek Büyüsün

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yle bir araya gelen başarılı sanatçı Berdan Mardini, “Dost ve kardeş ülkeler böylesine kötü günlerde belli olur. Yardım ve destekleri için sayın Barzani’ye teşekkürlerimi ilettim. Rabbim bu zor günlerde destek veren, bir insanın hayatına dokunan kim varsa hepsinden razı olsun. Türk-Kürt kardeşliği hep zor günlerde en iyi şekilde kendini göstermiştir. Bu kardeşliğin sonsuza kadar devam etmesini ve kardeşliğimizin daha da güçlenerek büyümesini diliyorum.” dedi.

İki ülke arası sanatsal ve ticari anlamda işbirliğinin de artacağının müjdesini veren Berdan Mardini, yeni işbirliklerinin olacağını da yaptığı paylaşımla ifade etti.

