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Türk Böbrek Vakfı Cumhuriyet'in 99. Yılını Özel Bir Davetle Karşıladı

Türk Böbrek Vakfı; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı adına yakışır bir davetle kutladı. 

Magazin 28.10.2022, 18:02 Emrah
Türk Böbrek Vakfı Cumhuriyet'in 99. Yılını Özel Bir Davetle Karşıladı

Lazzoni Otel’de gerçekleştirilen davete;  TBV  Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyeleri ev sahipliği yaptı. 10. yıl Marşı eşliğinde bayrakların dalgalandırıldığı davet, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Davette bir konuşma yapan Vakıf başkanı Timur Erk, vakıf bağışçılarına ve davetlilere teşekkür ederken, davetlilerden iki kişinin doğum günleri olmasının hatırlatılması üzerine, “bugün sadece sizin değil, tüm Türkiye’nin doğum günü. 99. Yılımız hepimize kutlu olsun” dedi. Konuşması sırasında sahneye gelen ay yıldızlı pasta için ise  “Türk  bayrağını kesemem, sembolik olarak pasta kestiğimi düşünün lütfen, bu pastayı kesmiyorum diyerek davetlilerden büyük alkış aldı. 

İş ve cemiyet hayatından çok sayıda  konuğun katıldığı anlamlı organizasyonda, konukları kapıda karşılayan  vakıf üyeleri  tüm misafirlere ay yıldızlı özel tasarlanan  rozetlerden  taktı.  Davette sahne alan Gökhan Sezen ve orkestrası  Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu. Vakfın eski gönüllülerinden olan Eylem Şenkal ise 10. Yıl marşı esnasında Timur Erk’e sahnede eşlik ederek tüm salonu coşturdu.

Davette; vakfın önemli bağışçılarından olan Ali ve Canan Salargil çiftine ise; Manavgat yangınında zarar gören Ümütlü köyü Sağlık Evi yapımını üstlendikleri için bir plaket takdim edildi.  Uzun yıllardır görev alan sosyal komite üyelerine ise Teşekkür Belgeleri yine Vakıf Başkanı Timur Erk tarafından takdim edildi. Vakfa diyaliz cihazı bağışlayanlara da teşekkür plaketi takdim edildi.

Davete, aralarında;  Aydın Ekinci,Türkan Şerbetçi, Aydın Ekinci, Esin Demirören , Türkan Gürsel, Gül Ergi, Oya Anlar Onat, Güngör Tırnova, Kerime Tepe,   Aynur Arıkan, Neval Güler,  Nilgün Çolak, Cansu Yörükoğlu, Eylem Şenkal,  ve Ayşe Azizoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.   

#Türk Böbrek Vakfı #Magazin #Snobmagazin #cumhuriyet
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