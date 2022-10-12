Tüp Bebek Tedavisi Gördüğünü Açıkladı

Eşiyle birlikte gezmeye çıkan Aylin Çoşkun, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"TEDAVİM BİTECEK AZ KALDI"

Coşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor. İnşallah bitecek az kaldı" dedi.

“SİNAN PARAMIN ÜSTÜNE YATTI”

Şarkıcı Aylin Çoşkun, birçok bestekara para verdiğini ve karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirdi. Çoşkun, şu cümlelerle de Sinan Akçıl’a sitemde bulundu:

“Sinan’a para verdim üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii!”

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.