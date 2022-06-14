Tuğçe Kandemir yepyeni bir seri ile dinleyicileriyle buluşuyor

Şarkıları milyonlar tarafından beğenilen, yoğun konser maratonuna devam eden Tuğçe Kandemir “Tuğçexpres” serisinin ilk şarkısını TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği sevenleriyle buluşturuyor.

“Anlı Şanlı” adlı şarkının sözleri Mert Carim, bestesi ise Yücel Girgin imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini ise Tuğçe Kandemir’in orkestrası üstlendi.

“Anlı Şanlı” şarkısının klibi Celal Canik ve Soner Karakuş yönetmenliğinde çekildi.

Tuğçe Kandemir’in “Tuğçexpres” adını verdiği yeni projesinin ilk şarkısı Anlı Şanlı tüm dijital platformlarda yayında.



