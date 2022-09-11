Tuğba Yurt isyan etti: Bu akım son bulsun! 

Uzun bir zaman sonra Kıbrıs'ta sahne aldığını belirten Tuğba Yurt, "Keyifli bir gece oldu. Uzun zaman sonra buradaki ilk sahnemdi. Buraya daha çok gelecek gibi görünüyorum. Bu sene çok yoğundum. Açıkhava ve festival sahnelerim oldu. Kıbrıs'ta ekim ve kasım gibi işler daha çok yoğunlaşıyor. Kışın herhalde burada çok işimiz olacak gibi görünüyor" dedi.

Yeni çıkardığı 'Ne Mesele' parçası hakkında konuşan şarkıcı, "Şu an, radyo, televizyon ve müzik listelerinde iyi gidiyor. Dinlenme oranları çok güzel. Yeni parça çıkarınca, hemen diğerinin hazırlığın içerisinde oluyoruz. Ersay Üner'le bir çalışmamız olacak. Ondan yine güzel hitler bekliyoruz" diye konuştu. Çıkardığı parçalarının fenomen olmasına Yurt, "Biraz enerji meselesi sanırım. Bir de doğru şarkıyı sesime yakıştırmaya çalışıyorum. İyi şarkıları ekibimizle seçiyoruz. Sevgilim Burak Tanrısever'in de çok katkısı var. Son kararı onunla birlikte veriyoruz" şeklinde konuştu.

“AKIM SON BULSUN”

Bazı izleyicilerin sanatçılara cep telefonu gibi maddeler atılmasına şarkıcı, "Benim de başıma böyle bir şeyler geldi ama çok şükür yaralanmalı bir olay olmadı. Akım adı altında böyle bir şey yapıyorlar. Dolu su şişesi ve telefon fırlatıyorlar. Bir yerimize gelse sakatlanırız. Çok doğru bulmuyorum. İzmir konserimde ayağıma doğru atmışlardır. Bariz beni yaralamak adına atmadıklarını anladığım için selfie çekmiştim. Konserlere eğlendirmek için gidiyoruz, kendimin ve orkestramın bir zarar görmesini isterim. Başka sanatçı arkadaşımın da zarar görmesini istemem" ifadelerini kullandı.

“MÜZİK ÇÜNKÜ BİRLEŞTİRİYOR”

Bazı isimlerin sahneleri ve festivallerin yasaklanmasına Yurt, "Çok üzücü... Bu tarz festivaller insanları bir araya getiriyor. Müzik çünkü birleştiriyor. İptaller olması üzüyor. Çok şükür işimiz iptal olmadı ama müziğin durdurulmamasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

