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Tuğba Özerk memleketi İzmir’de sevenleriyle buluştu
Türk Pop müziğinin güçlü sesi Tuğba Özerk memleketi İzmir’de sahne aldı.
Bornova Katina adlı mekanda sevenleriyle buluşan Tuğba Özerk, mekanı dolduran hemşehrilerine müzik ziyafeti sundu.
Sahnede Hasan Altın imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Özerk, sahne performansı ile yine tam not aldı.
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|15
|21
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|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
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|16
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|16
|12
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|16
|9
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|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|15
|30
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|15
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|21
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|14
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|15
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|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|24
|7. Osasuna
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|23
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|22
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|21
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|14
|19
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|14
|19
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|17
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|14
|16
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|15. Getafe
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|14
|16. Espanyol
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|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
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|14
|11
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