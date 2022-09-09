Tuğba Özerk 1200 kişilik köye can suyu oldu

Uganda’nın Iwangosa köyü ve Orta okuluna ilk su kuyusunu dualar eşliğinde açtıran Tuğba Özerk, bu davranışıyla büyük takdir topladı.

1200 kişinin yaşadığı köye örnek davranışı ile can suyu veren Tuğba Özerk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele açısından büyük önem taşıyan su kuyularının bölgede yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığını dile getirirken, ülkede daha önceden tespit edilen noktalarda kuyular açtırdı. Kazançlarıyla daha pek çok kuyu açtırma istediği dile getirdi.

Topraktan alkış ve dualar eşliğinde yeryüzüne fışkıran suyla mutluluk gözyaşları birbirine karışan köy sakinleri başarılı sanatçıya teşekkür ve minnet duyguları çektikleri fotoğraf ve videolarla dile getirdiler.

