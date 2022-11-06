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Tuğba Özay'dan Kasım ayında bikinili pozlar
Tuğba Özay, Ege bölgesindeki sıcak havayı fırsat bilip soluğu Gökçek Koyu'nda aldı.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuğba Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Deniz sahilin de kalp şeklinde bir taş bulup paylaşan ünlü manken Özay "Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.
Tatil boyunca telefonu elinden düşmeyen güzel manken, bu anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile sık sık paylaştı.
Özay sıcak havanın tadını çıkardıktan sonra konser için Antalya'ya gitti.
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