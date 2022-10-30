Tuğba Ekinci’den Tarkan ve İbrahim Çelikkol’a şok sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, son dönemde aldığı konuklarla oldukça ses getiren “Bak Burası Çok Önemli” isimli YouTube Kanalında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Son dönemde sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan eski sevgilisi İbrahim Çelikol’u hedef alan Ekinci, “Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey’e göndermeler yapıyorsunuz?” sorusuna ‘İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım.”

İBRAHİM ÇOK KIRODUR, ÇOK ÇIKARCIDIR

Tuğba Ekinci “İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur.” dedi ve ayrılık nedenlerini de şöyle açıkladı. Çok kafamı attırdı, sürekli arkasını topluyordum. Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, o sever öyle arkasından birinin onu toplamasını. Gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza nasıl “mermiler seksin?” diyor, sonra da aşk dedikoduları haklarında çıkınca kızıyorlar… Ayrıca İbrahim’in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeyi bıraktı diye konuştu.

ALTIN KELEBEK VE TARKAN İTİRAFI

2011 yılında düzenlenen Altın Kelebek töreninde; Tarkan ödül almaya geldiği sırada sahneye atlayan ve “Neden okul yaptırmıyorsun?” diye soran Tuğba Ekinci ile polemik yaşayan Tarkan, ödül törenlerine katılamama kararı almıştı. İşte o geceye damga vuran Ekinci, çok önemli bir itirafta bulundu. “O bir şovdu. Ben yapmadım, yaptırdılar yani senaryoydu bilediğiniz. Ben deli miyim kafama göre sahneye atlayayım. Yap dediler anlaştık ve yaptık” dedi.

TARKAN KOCA KAFALI, ÇİRKİN BİR HOBİT!

Tarkan’a yönelik sözleri ise çok ilginçti. Tarkan kısa boylu, koca kafalı, bodur bir hotbit diyen Ekinci, "O megastarsa herkes öyledir. Bir muck ile star olunmuyor" dedi.



