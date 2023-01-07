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Tuba Ünsal'dan Kızı İle İlgili Flaş İtiraf! "İki Yıldır Uğraşıyoruz"

Tuba Ünsal, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Ünsal’dan kızı Sare ile ilgili bomba bir açıklama geldi. 

Magazin 07.01.2023, 20:12 07.01.2023, 20:30 Emrah
Tuba Ünsal'dan Kızı İle İlgili Flaş İtiraf! "İki Yıldır Uğraşıyoruz"

Oyuncu Tuba Ünsal, Gecenin Ucunda dizisinde çocukluğunu canlandıran kızı Sare için, Ceyda Düvenci'nin "Sare oyuncu mu oluyor?" sorusunu "Kızımı oyuncu olmaktan vazgeçirmek için 2 senedir uğraşıyoruz" yanıtını verdi. 

Tuba Ünsal, 13 yaşındaki kızı Sare için şu açıklamaları yaptı:

 "2 senedir uğraşıyoruz babasıyla vazgeçirmek için, ama çok derinden güzel bir hisle istiyor. Evimiz kedi kreşi gibi, hasta hayvanlara yardım ediyor. Şimdi oyunculuk okuluna başladı, orada yavaş yavaş sahneler çalışıyor. Bizim sette de benim küçüklüğümü oynadı. Anne olarak gurur duydum, yönetmen ne güzel çocuk yetiştirmişsin dedi. Evet oyuncu oluyor, bakalım... Benim geçtiğim zor taşlardan geçmesine, ayaklarının incinmesine, umudunun kırılmasına gerek yok, çünkü ben bunları yaşadım. Keşke daha global şartlarda çalışabilse, yazın onu alacağım Amerika'da güzel bir oyunculuk okuluna götüreceğim"

#Tuba Ünsal #Magazin #Snobmagazin #Ceyda Düvenci #itiraf
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