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Tuba Ünsal'dan Erkan Özerman eleştirisi! 

Tuba Ünsal'ın Mustafa Sandal, Erkan Özerman ve Adı Aylin müzikali için söyledikleri çok konuşulacak. 

Magazin 23.06.2022, 21:10 Emrah
Tuba Ünsal'dan Erkan Özerman eleştirisi! 

BluTV nin 'hard talk' formatındaki programı 40'ın bu haftaki konuğu yapımcı ve oyuncu Tuba Ünsal oldu. Ünsal programda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı ama soruların tamamına tüm içtenliğiyle yanıt verdi. 


Bu yarışma neden yapılmaya devam ediyor? 

Cansu Canan Özgen "Tuba Ünsal modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusunu yöneltince Ünsal cevap arasında Erkan Özerman'ı kast ederek "Yıl 2022, bir ismin Türkiye'de tacizleri konuları geçiyor, medyanın bir tarafı gözünü kapıyor, diğer taraf yarışmayı yapmaya devam ediyor. Bunu konuşmamız gerekiyor. Kimi kastettiğimi herkes biliyor. O insanı tanımıyorum ama sistematik olarak çıkan haberler var. Erkeklerin tacizleri, kadınları tacizleri, benim dikkatimi bu çekiyor. Neden medyanın gözü bir noktada kör oluyor, bu yarışma neden bu sistemle yapılmaya devam ediyor?" 

Vizontele'ye Tuuba adını veren Yılmaz Erdoğan'ın sana olan aşkı mıydı?

Cansu Canan Özgen "Vizontele'ye Tuuba adını veren Yılmaz Erdoğan'ın sana olan aşkı mıydı?" sorusunu yöneltti, Tuba Ünsal "Bu Yılmaz Erdoğan'a büyük haksızlık olur. Benim hakkımda olmayan bu haberler yapılmıştır, ama Yılmaz gibi bir ustaya, önemli bir yazara yapılmış büyük saygısızlık olarak görürüm, cevap bile vermek istemem" yanıtını verdi. 

Mustafa Sandal, gençliğim!

Cansu Canan Özgen: "Mustafa Sandal, Tuba Ünsal için ne ifade ediyor?"
Tuba Ünsal: Gençliğim, çok sevdiğim bir akrabam, her şeyi öğrendiğim... Annesi, o benim elimde büyüdü dedi bana... 2 yaz önce yazlıklarımız yanyanaydı, bütün yazımızı çoluk çocuk hep beraber geçirdik. Çok severim. Hayatımda kimseyle kötü olmadım, cömertçe güzel duygularla anarım. Mustim çok iyi bir insandır, beni hayata çok güzel hazırladı, çok küçüktüm. Özel hayatlarımız izin verdikçe, güzel bir akrabalık ilişkimiz var. 

Adı Aylin Müzikali bir fiyasko mu?

Cansu Canan Özgen: Yazgülü Aldoğan diyor ki Ayşe Kulin gösteriyi yetersiz bulmuş, yeniden düzenlenmesini istediğini yazmış. Gazeteci Evren Abdullahoğlu ise gala gecesinde Ayşe Kulin'in üzüntüsünden hüngür hüngür ağladığını yazmış. Bu ilk temsildeki tepkiye senin yorumunu merak ediyoruz. Adı Aylin müzikali bir fiyasko mu? 
Tuba Ünsal: Hakikaten benim için sert bir soru. Sana yayından sonra Ayşe Hanım'la yazışmamızı göstereceğim, böyle bir şey olmadı. Sorun süreydi, insanların metroya yetişmek için çıkmasını insanlar yanlış anladı. Ben Kürk Mantolu Madonna'yı yaptığımda çok daha sert yorumlar aldık. 'Bu oyuna sakın gitmeyin oyunu katletmişler' diye çok ana bir gazetenin ikinci sayfasında yazı çıktı. 8 tane en prestijli tiyatro ödülünü aldık! 
Aylin'de, Zorlu PSM arka arkaya 2 oyun yaptıktan sonra, bize anlatmadıkları bir nedenden dolayı, dekorun güvenli olmadığını, biz de rapor bekliyoruz dedik, bunu da alamadık. Şimdi salon değiştiriyoruz, o yüzden böyle bir ara oldu... Bir tane kötü haber çıktı oyunla ilgili... 
 

#Tuba Ünsal #Erkan Özerman #Magazin #Snobmagazin
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