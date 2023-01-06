Tuba Ünsal'dan Dev Yatırım

oyuncu yatırımlar yapmasıyla da biliniyor. Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren, birbiri ardında kaliteli oyunlar sahneye koyan Ünsal, şimdi Berlin’de ev almak için kolları sıvadı. Aldığım bilgilere göre bu, Tuba Ünsal’ın Almanya’nın başkentindeki ikinci evi olacak. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Başarılı Tuba Ünsal , akıllılar yapmasıyla da biliniyor. Son yıllardaya ağırlık veren, birbiri ardında kaliteli oyunlar sahneye koyan Ünsal, şimdi’dealmak için kolları sıvadı. Aldığım bilgilere göre bu,’ın’nın başkentindeki ikinci evi olacak.

Berlin’in kültür-sanat çevresini çok seven Ünsal’ın yeni gelen oyunları ve müzikalleri izlemek için Almanya’ya gittiği biliniyor. Beş yıl önce burada bir ev alan oyuncunun aslında gönlünden geçenin, Berlin’de tiyatro kurmak olduğunu da öğrendim.

Çocuklarıyla gidip, uzun süreli kalmak için yeni bir eve yatırım yapmak isteyen Tuba Ünsal’ın bunun için 250 bin Euro ayırdığı da gelen bilgiler arasında...