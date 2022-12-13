Tuba Ünsal'dan Burak Özçivit'e Ağır Gönderme

Tuba Ünsal, Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e çok sert tepki gösterdi.

Instagram'dan açıklama yapan Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı. Özçivit de gelen tepkiler yüzünden Kevin Spacey ile fotoğraflarını silmişti.

Özçivit, buluşma nedeniyle sevenlerinden tepki görmüştü.