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Tuba Ünsal 5 yıl sonra ekranlara dönüyor
Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren Tuba Ünsal, 5 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyor. Tiyatroya yatırım yapmayı sürdüren Ünsal, Türk edebiyatından uyarlanan iddialı bir eser için TV’ye ‘evet’ dedi.
Magazin 31.08.2022, 10:41 tarkan abdullahoğulları
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Peride Celal’in, “Yazdığım en güzel aşk romanı” şeklinde betimlediği ‘Gecenin Ucunda’ romanının uyarlamasında rol alacak olan güzel oyuncu, başrolleri Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Zuhal Olcay ile paylaşacak.
TMC’nin yapımcılığında hayata geçecek dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. ‘Nermin’ karakterine hayat verecek olan Tuba Ünsal, öğrendiğime göre bölüm başına 150 bin TL alacak…
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