Tuba Büyüküstün'den Büyük Başarı

Tuba Büyüküstün, IMDb Starmetre sıralamalarında yine zirvede yer aldı. Bir süredir Netflix'te ekrana gelen Rise of Empires: Ottoman dizisiyle izleyici karşısında olan Büyüküstün, Türk oyuncuları arasında zirvede yer aldı. Oyuncu, geçtiğimiz haftada olduğu gibi birinci sırayı kimseye kaptırmadı. Oyuncu tüm dünyada 11 milyon kişi arasında 2 bin 578'inci oldu. Büyüküstün, bu sonuçla Türk oyuncular arasında üst sırada yer aldı. MDb Starmetre sıralamalarında yne zirvede yer aldı. Bir süredir Netflix'te ekrana gelensiyle izleyici karşısında olan Büyüküstün, Türkları arasında zirvede yer aldı. Oyuncu, geçtiğimiz haftada olduğu gibi birinci sırayı kimseye kaptırmadı. Oyuncu tüm dünyada 11 milyon kişi arasında 2 bin 578'inci oldu. Büyüküstün, bu sonuçla Türk oyuncular arasında üst sırada yer aldı.

Büyüküstün'ü aynı dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu takip etti. Geçtiğimiz haftada ikinci sırada bulunan oyuncu, listede 3 bin 674'üncü sırada kendisine yer buldu.

Şahmaran'la izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, büyük çıkış yakaladı. Sarıyaka 3 bin 861'inci olarak Türk oyuncular arasında üçüncü oldu. Can Yaman dördüncü, Demet Özdemir beşinci ve Kerem Bürsin, Ayça Ayşin Turan yedinci, Hande Erçel sekizinci, Burak Deniz dokuzuncu ve Damla Sönmez 10'uncu oldu.