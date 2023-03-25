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Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya'da Evlendi
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi. Çift, İtalya Toskana'da kilisede dünyaevine girdiği anları paylaştı. İşte haberin detayları...
Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi. Çift, İtalya Toskana'da kilisede dnyaevine girdi.
Tunalı o anları Instagram'dan paylaşarak, "Evlendim" diye yazdı.
Ünlü oyuncu, Türkiye ve İtalyan bayrak emojileri koydu.
İkiliye, arkadaşları ve hayranlarından tebrik mesajı yağdı.
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