Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Tuan Tunalı Evleniyor
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir birlikte olduğu İtalyan model Angela Caccamo'ya, evlenme teklifinde bulundu. Ünlü oyuncu, evlilik teklifi ettiği anları Instagram'dan yayınladı. İşte haberin detayları...
Tuan Tunalı, bir süredir İtalyan model Angela Caccamo'ya evlenme teklifi yaptı.
Oyuncu, sevgilisine evlenme teklifi ettiği anı Instagram'dan paylaştı.
Dokuz kare yayınlayan oyuncu, karede fotoğrafı hem Türkçe hem İtalyacan yazdı.
Tunalı, "Si o no? per sempre sì! Evet veya Hayır? sonsuza dek evet" dedi.
Oyuncuya, hayranlarından tebrik mesajı yağdı.
Caccamo ile aşkını geçtiğimiz aylarda ilan eden Tuan Tunalı'nın evlilik hazırlıklarına da hemen başlayacağı öğrenildi.
Çift, daha sonra arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
Dört yıl evli kaldığı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018 yılında boşanan oyuncu, geçtiğimiz sene Yana Mazanova ile aşk yaşamıştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisine taktığı tektaşı da beğeni topladı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|35
|2. Galatasaray
|15
|33
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|15
|16
|15. Hatayspor
|16
|16
|16. Kasımpaşa
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|16
|25
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|18
|16
|16. Everton
|18
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4