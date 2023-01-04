Tuan Tunalı Evleniyor

model Angela Caccamo'ya evlenme teklifi yaptı. Tuan Tunalı , bir süredir İtalyan'ya evlenme teklifi yaptı.

Oyuncu, sevgilisine evlenme teklifi ettiği anı Instagram'dan paylaştı.

Dokuz kare yayınlayan oyuncu, karede fotoğrafı hem Türkçe hem İtalyacan yazdı.

Tunalı, "Si o no? per sempre sì! Evet veya Hayır? sonsuza dek evet" dedi.

Oyuncuya, hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Caccamo ile aşkını geçtiğimiz aylarda ilan eden Tuan Tunalı'nın evlilik hazırlıklarına da hemen başlayacağı öğrenildi.

Çift, daha sonra arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Dört yıl evli kaldığı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018 yılında boşanan oyuncu, geçtiğimiz sene Yana Mazanova ile aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, sevgilisine taktığı tektaşı da beğeni topladı.