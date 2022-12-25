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Tuan Tunalı Aşka Geldi
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, model sevgilisiyle öpüştüğü kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte detaylar...
Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.
Tunalı, "Seni seviyorum. Sen benim nefesimsin. Seninle ölmek istiyorum" diye yazdı.
Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturmasını beklenen çift geçen yıl ilişkilerini sona erdirmişti.
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