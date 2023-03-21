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Trabzonsporlu Milli Futbolcu Dorukhan Toköz, Sosyal Medya Fenomeni Pelinay İğit ile Aşkını İlan Etti
Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. İşte haberin detayları...
Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz ile sosyal medya fenomeni Pelinay İğit aşkı belgelendi. İkili, geçtiğimiz hafta baş başa yemek yemişti. İğit, futbolcu sevgilisiyle el ele karesini Instagram'dan paylaştı. İğit, kareye kalp emojisi koydu.
Toköz, geçtiğimiz aylarda Bahir Şahin ile ayrılmıştı. İğit ise Ozan Dolunay ile ilişkisini sonlandırmıştı.
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