Tozluyaka'nın Yıldızından Taciz İtirafı!

Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini canlandıran oyuncu Çağla Şimşek, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM"

Geçtiğimiz aylarda tacize maruz kaldığını ifade eden Çağla Şimşek, "Sosyal medyadan ahlaksız teklif aldım. Dolar resmi atıp 'Bunları sana hediye edebilirim' yazmışlardı" dedi.

Çağla Şimşek hayatında kimse olmadığını da sözlerine ekledi.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002’de İstanbul’da dünyaya geldi. Onu birçok reklam, dizi ve filmlerde gördük. Oldukça yetenekli bir oyuncu olan Çağla Şimşek, 2007 yılında ilk defa “Elveda Derken” dizisinde kamera karşısına çıkmıştır.

Bir dönem Elveda Derken dizisinde Naz karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu şu sıralar Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini canlandırıyor.