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Toronto'da Evlendiler!
Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar...
Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, altına "Eşim" notunu düştü.
Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.
"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ GÖRDÜM
Ceylan da kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni derece ile bitiren Melodi Bozkurt, bir süredir Kanada'da yaşıyordu.
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