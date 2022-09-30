Toplantı günü

Spor tarzı ve keyifli hali ile dikkat çeken Anıl Tetik, bir toplantıya geldiğini belirtti. Yakın zamanda oynadığı diziyle yollarını ayıran oyuncu; "Yeni projeler var onları değerlendiriyorum, net bir şey şimdilik yok ama netleşince haberiniz olur." dedikten sonra, gazetecilere teşekkür edip alışveriş merkezi ayrıldı.

