Tomarla para kazanıp kimseye faydası olmayan çok sanatçı var!

Son zamanların en çok konuşulan konusu olan Demet Akalın’ın garsonun başından aşağı şampanya dökmesi hatırlatılan Berdan Mardini, “Sadece Demet Akalın nezdinde konuşmak istemiyorum ama bu tarz durumları görünce üzülüyorum. Bu insanların bu topluma ne faydaları var sormak istiyorum. Bu insanlar tomarla para kazanıpta, ülkemizin insanlarına ne faydaları var. Yanındaki 3-5 kişiye ekmek vermekle sanatçı olunmuyor. Bizlerin topluma, ülkemize en faydalı insanlar olmamız lazım. Birkaç isim dışında topluma fayda sağlayıpta, insanlara iş imkanı sağlıyor sormak istiyorum. Sanatçı dediğin örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ama bu Türkiye’mizde ne yazık ki farklı işliyor! Ve ne acıdır ki böyle yapan el üstünde tutuluyor! Öyle bir süreçten geçiyoruz ki milletin derdi işken, ekmekken bunların derdi goy goy, bunların derdi savurganlık ne yazık ki!” diyerek sitemini dile getirdi.



