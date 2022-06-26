Flaş HaberOsman Wöber hayatını kaybetti
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Toman, Elvis'i beğenmedi
Teoman önceki gün Nişantaşı City’s Cinewam'da dünyaca ünlü müzisyen Elvis Presley'in hayatının anlatıldığı 'Elvis' filmini izledi.
Sinema çıkışı yanındaki kadın arkadaşıyla görüntülenen Teoman "Yanımdaki benim 35 yıllık arkadaşım, yanlış anlaşılmasın" diye açıklamada bulunurken, Elvis Presley hayranı olduğu için filmi izlemeye geldiğini söyleyip "Elvis pek istediğim gibi çıkmadı. Ben Elvis hayarıyım çok seviyorum tabii, bana zayıf eldiği biraz, hayal ettiğim gibi bulamadım. Çok sıkı film izleyicisi değilim" dedi.
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