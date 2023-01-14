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Tolgahan Sayışman'dan Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Övgü

Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Tolgahan Sayışman’ı konuk etti.

Magazin 14.01.2023, 21:16 Emrah
Tolgahan Sayışman'dan Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Övgü

Eskiden, ismini sonradan değiştirdiğine dair haberler çıktığını ve doğduğundan itibaren isminin Tolgahan olduğunu söyleyen Tolgahan Sayışman, ‘’Bir haber çıkmıştı bir yerde. Adını sonradan aldı ismi başka diye. Ben haberi ciddiye almayınca, yalanlamayınca bu haber kendini tekrar ede ede böyle zanneden insanlar olmuş. Ben doğduğumdan itibaren adım Tolgahan Sayışman. Eskiden Tolga diye hitap ederlerdi. Tırnak içerisinde biraz daha ünlenmeye veya tanımaya başlandığımda,  ismim tamamen Tolgahan'a döndü. Dışarıda da artık Tolgahan diye çağrılır oldum.’’ dedi.

"YEŞİLÇAM FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"
 
Aşk Geliyorum Demez filminden sonra ‘’2000’li yılların yeni Tarık Akan'’ı olarak anılan Tolgahan Sayışman bu benzetmeyle ilgili ise ‘’ Annem Tarık Akan'a hayrandı. Hamile olduğu dönemde, filmlerini izlediğinde ‘keşke oğlum onun gibi olsa’ diye dua etmiş içinden. Benzediysem ne mutlu bana. Ben aslında o jenerasyonun hepsine hayranım. Sadece Tarık Akan tekelinde değil, Cüneyt Arkın’ı da çok seviyorum, Kadir İnanır’ı da. Hepsinin yeri bende ayrı.’’ dedi. Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü söyleyen Sayışman ‘’Yeşilçam’ın tarif edilemeyecek bir sıcaklığı vardı. Birçok naif bir tarafı vardı. Beni etkileyen oydu. Şu anki sinemadan çok ayrı bir yerde. Şimdi baktığınızda teknoloji çok daha ileride, sektör çok daha gelişmiş şartlarda, çok daha farklı bir yerde, tartışılmaz. Ama hiçbir zaman o sıcaklığı yakalayamıyoruz. Bu benim kendi fikrim benim kendi görüşüm, yeni nesil çok etkili, çok daha iyi işler çekiliyor kesinlikle ama olmuyor, Yeşilçam başka bir şeydi.’’ dedi.
 
Yeşilçam filmlerinden çok fazla şey biriktirdiğini söyleyen oyuncu ‘’Ama sektörde bir yer edindikten sonra, sektöre yön verenler sizin çok da farklı kalıbın dışına çıkmanıza müsaade etmiyorlar. O yüzden de bütün biriktirdiğim karakterleri canlandırma gibi ya da onlardan esinlendiğim birçok şeyi uygulama gibi bir şeyim olmadı. Sinemada nispeten bunu yapabiliyoruz da televizyonda mümkün olmadı.’’ dedi.

"KENAN VE KIVANÇ YIKTI" 
 
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Tolgahan Sayışman, mankenlikten oyunculuğa geçen biri olarak bu konuda tepkiler alıp almadığıyla ilgili soruya ise ‘’Çok zordu. Az iş vardı, çok kalifiye, çok iyi tiyatrocular vardı. Arada bir rol alabilmek, bir yere girebilmek meseleydi. Giden insan da çok göz önünde oluyordu. Bu sefer de çok ağır eleştiriler alıyorlardı doğal olarak. Biz bunu yaşayan jenerasyonuz. Şimdiki nesil o manada çok şanslı çünkü kapıdan girdiği gibi başrolle deniyorlar artık insanları. Hani bir deneyelim deyip böyle bir fırsat verilebilen bir platforma dönüştü bu. Çünkü çok fazla üretim var, çok fazla iş var, yeterince kişi yok, insan yok. O yüzden de herkes bir şekilde şans bulabiliyor. O zaman oyuncu olarak şans bulmanız çok zordu. Bunu ilk Kenan İmirzalıoğlu yıktı. Sonra Kıvanç  Tatlıtuğ yıktı, onlar gerçekten çok başarılı oldular. Sonrasında ben de dahil olmak üzere birkaç arkadaş daha yavaş yavaş yer aldık. Yıllarca süren bir süreç oldu bu aslında. Çünkü insanlar devamlılığı gördüler. Bana göre başarı istikrardadır. Siz bir projede yer alabilirsiniz. O proje yüz reyting de alabilir. İki sene konuşulursunuz, hadi üç sene konuşulursunuz. Bir devamlılığı olmazsa zaman çabuk geçiyor. On sene dediğiniz aslında çok uzun bir vakit değil. On sene sonra kaybolan çok insan gördük. Asıl başarı kalıcı olandır. On sene yirmi sene boyunca hala sektörde var oluyorsanız, hala sinema yapabiliyorsanız, bir yerde aranan yüzseniz, başarılısınız demektir. O ekip biraz onu başardığı için o şey yıkıldı. İnsanlar artık o tartışmayı yapmaz oldular. Şimdi artık her meslek grubu bu işi yapabilire döndü.’’ dedi.

"AKTÖRLÜĞÜ BIRAKMAYI İSTEMİYORUM" 
  
Yapımcılığa da başlayan Tolgahan Sayışman, yapımcılık kararının sebeplerini de paylaştı. Sayışman ‘’Kendime vakit ayırmak, kendi istediğim şeyleri yapmak, biraz daha özgür olabilmek için. Yapımcılık şirketimi televizyon için düşünmedim ben. Dijital dünyada ve sinemada kendim daha özgürce bir şeyler yapabileyim diye kurduğum bir şirketti bu. Biraz yanlış anlaşılmış. Sanki ben oyunculuğu bıraktım da yapımcılığa odaklanmışım tamamen gibi oldu. Aslında değil.  Bir alev yaktığımı düşünüyorum. Arkamdan birçok kişi gelecektir diye düşünüyorum. Yılların verdiği tecrübeyle kendinizi denemek, işin farklı bir tarafından keyif almak. Çünkü üretim aşamasında da yapım aşamasında da çok tecrübesi olan birisiyim açıkçası.  Yılların verdiği tecrübeyle beraber sinemaya ya da dijital mecralara aktarmak istiyorum. Aslında çıkış noktam buydu. Her şeyi bırakıp bu ticaretin içerisine açıkçası girmeyi düşünmedim. Aktörlüğü bırakmayı istemiyorum.’’ dedi.
 

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