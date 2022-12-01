Son Dakika

Tolga Sarıtaş Üzen Haberi Duyurdu

Baba dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, önceki gece Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi. Sarıtaş, üzen haberi böyle duyurdu. İşte detaylar...

Magazin 01.12.2022, 12:28 01.12.2022, 17:33 arif hür
Tolga Sarıtaş Üzen Haberi Duyurdu

Haluk BilginerTolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi birbirinden ünlü ismi buluşturan “Baba” dizisinden kötü haber geldi.

Önceki gece Etiler’de bir mekana girerken görüntülenen Sarıtaş, “Dizimiz final yapacak. Hikayenin sonuna geldik. Artık dinlenme zamanı. Biraz dinlendikten sonra da yeni projeler için görüşmelere başlayacağım.” dedi. 

GİZEMLİ HANIMEFENDİ MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan arkadaşlarıyla birlikte mekanda yaklaşık 20 dakika kalan Sarıtaş, çağırdıkları taksiyi mekanın kapısına yanaştırdı. Gizemli kadın hızlıca araba binerken Sarıtaş ve erkek arkadaşları da aynı taksiye bindi.

Sarıtaş, muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendiyi soralım. Neden bir anda taksiye bindiniz?” sorusuna ise cevap vermedi. 

Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk uzun süredir bir ilişki içerisindeydi. Bu görüntüler akıllara ‘Ayrıldılar mı?’ sorusunu getirdi.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 yaşında olan ve 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Yakışıklı oyuncu İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yönelmiş ve sonrasında Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Oyunculuk dışında müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, küçük yaşlarda birçok müzik aletini çalmayı öğrenmiş ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla beraber kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda yer almıştır.

TOLGA SARITAŞ'IN KARİYERİ

Ünlü isim, oyunculuk kariyerine ilk kez 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başlamıştır.

2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynamıştır ve 2011 yılında TRT1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. Oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır.

2013 senesinde "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat vermiştir. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırmış ve bu dizideki performansı ile büyük övgü toplamıştır.

2014 senesinde Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynamış ve Kanal D'de yayımlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2015 senesinde kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlenmiştir. Aynı zamanda, TRT1'de yayımlanan ve bir mini dizi olan "Büyük Sürgün Kafkasya"da Cemil karakterini canlandırmıştır.

2016 senesinde "Kötü Çocuk" filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol olduğu ilk sinema filmini çekmiş ve "Doğuş Çay" markasının reklamında yer almıştır. 2017 senesinde Star TV'de yayımlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Söz" dizisinde Yavuz Karasu karakteri ile başrolü üstlenen Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde finale çıkmayı başarmıştır.

2019 senesinde FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Show TV'de yayımlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlenmiştir.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2019 senesinde "En İyi Kadın Oyuncu" ve 2020 yılında da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu olmuştur.

Tolga Sarıtaş şu sıralar 'Babadizisinde rol almaktadır.

TOLGA SARITAŞ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk ile birlikte olduğu biliniyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#Tolga Sarıtaş #baba #snob magazin #Magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4