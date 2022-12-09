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Tolga Sarıtaş haberleri yalanladı
Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş önceki gece Suadiye’de bir mekan çıkışı görüntülendi.
Sevgilisi Zeynep Mayruk ile görüntülenen Sarıtaş, geçtiğimiz hafta Etiler’de bir gece kulübüne bayan arkadaşlarıyla birlikte girerken görüntülenmesi ve bu yöndeki haberlere değinen muhabirlerin sorulularını yanıtladı. Sarıtaş, ‘’Yalan haber arkadaşlar yanımdaki zaten Zeynepti’’ dedikten sonra çift araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.
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