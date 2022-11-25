Tolga Güleryüz'ün Eski Eşi Zeynep Gülmez Sessizliğini Bozdu

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.

"KABULLENMEK ÇOK ZOR"

Zeynep Gülmez, kaza sonrası sessizliğini bozdu. Gülmez, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni." dedi.

Feci kazanın ardından yeni açıklamalarda bulunan Zeynep Gülmez, "Şok yaşadım, duyunca inanamadım diyen eski eş; "Biz tiyatrocuların hayatının gerçeği bu. Dışarıdan kolay para kazanıyoruz gibi görünüyor ama gerçek bu değil. Zorlu koşullarda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gece olmuş kaza, arkadaşlarım bana üzülürüm diye haber verememişler. Sabah kuzenim arayıp söyleyince öğrendim" dedi.

"BİZ ANLAŞAMADIK AMA..."

Tolga Güleryüz'ün eski eşi ayrıca "Tolga ile çok sık görüşmüyorduk ayrıldıktan sonra. En son bir yıl önce görüşmüştük. Dostane ayrılmadık ama düşman da değildik. Biz anlaşamadık, ayrıldık ama insan olarak çok seviyordum Tolga'yı" yorumunda bulundu.

"TOLGA İLE HELALLEŞTİM"

Mesajının yanlış anlaşıldığını söyleyen oyuncu "Tolga ile 2 yıl evli kaldık. Neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Mesajımın içeriği çarpıtıldı ama sadece ona yazdığım bir mesajdı. Tolga ile helalleştim o mesajı atarak. Tolga öldükten sonra benim bu mesajım üzerinden içeriği doldurulmaya çalışılıyor ama çarpıtılmaması gerekiyor. Hiç mesaj atmasam neden mesaj atmadı diyeceklerdi, başka bir şey yazsam onun için de başka şeyler yazacaklardı. Helalleştim ben Tolga ile. Bunu magazinleştirmemek gerekiyor."

ZEYNEP GÜLMEZ İLE 2 YIL EVLİ KALDI

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı. (Sabah)

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır. Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

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