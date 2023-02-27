Tilbe Saran Çöp Adam’da!

OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı diziye Tilbe Saran terapist rolüyle dahil oluyor.





Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği “Çöp Adam” her Çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

