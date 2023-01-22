Ticarette Kendime Güveniyorum

Sade şıklığıyla göz kamaştıran Aleyna Dalveren, markasının lansmanında gazetecilerin sorularına cevap verdi. 'İş hayatında sizi en çok zorlayan şey ne oldu?' sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Dalveren, ''Güne erken kalkıp başlamak beni en zorlayan taraf oldu. Sabah gün ağarmadan ayakta olmuş oluyorum. Diğer türlü sahne aldığım için geç saate kadar uyuyup dinlenmeye fırsatım oluyordu'' dedi.

Ticarette hedeflerinin yüksek olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, ''Ticaretin pek ortası olduğunu sözlemleyemedim. Ya batıyorsun, ya çıkıyorsun. Ben ikinci seçenek için büyük bir çaba sarf ediyorum ve kendime bu anlamda güveniyorum'' dedi.

Özel hayatıyla ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Dalveren, ''Bu kadar işin arasına aşk sıkıştırmak çok zor. Hayatıma girecek olan kişinin bu anlamda anlayışlı olması gerekiyor ama ben işlerime fokuslanmış durumdayım.'' dedi.