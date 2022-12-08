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Thor Saevarsson'dan Eski Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e Dövmeli Cevap
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'dan kıskançlık yüzünden ayrılmıştı. İkili şimdi birlikte olduğu dönemde yaptıkları şimşek dövmesiyle karşı karşıya geldi.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini noktalamıştı. Evlilik yolunda ayrılan ikili, dövmeleriyle gündeme geliyor. İkili, göğüslerine şimşek dövmesi yaptırmıştı. Thor, şimşek üzerine sevgilisinin isim ve soyisimlerinin baş harfleri olan DÇD harflerini dövdürmüş, altına da şimşek yaptırmıştı. (Thor, Viking mitolojisinde şimşek tanrısının adı.)
Deniz, şimşek dövmesini sildireceği iddia edilmişti. Saevarsson ise bu iddialardan sonra dövmesini yayınlayıp, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi silmeyeceğini göstermiş oldu. Deniz, İzlandalı yönetmenden kıskançlığı yüzünden ayrılmıştı. İkilinin, dövme polemiği ise gündem oldu.
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