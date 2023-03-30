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“The Flash” 16 Haziran’da Vizyonda!
DC Super Heroes evreninin en önemli karakterlerinden biri olan The Flash, beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın, zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alan filmin, yönetmen koltuğunda IT ve Mama gibi kült bilimkurgu yapımlarıyla tanınan Andy Muschietti’i yer alıyor.
Başarılı oyuncu Ezra Miller'ın Barry Allen’ı canlandırarak başrolü üstlendiği filmde Ben Affleck ve Michael Keaton, Batman karakterinin farklı zamanlardaki versiyonları ile karşımıza çıkıyor. Bilimkurgu ve aksiyon severlerin merakla beklediği The Flash, 16 Haziran 2023 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.
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