Tescilli Güzelin Zor Anları! Cesur Görüntüler Sergiledi

Manken Duygu Çakmak, yakın arkadaşı ekonomist Pelin Gürbey ile Çeşme’de tatil yaptı. 1 hafta boyunca her gün farklı beachlere ve gece mekanlarına giden Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarında tatilin bitmesini hiç istemediğini dile getirdi.

Ayayorgi Koyu’ndaki Cove Beach’te kız arkadaşıyla denizin tadını çıkaran genç model, sonrasında kendisine yapılan şakayla neye uğradığını şaşırdı.

KENDİSİNİ SUYUN İÇİNDE BULDU

Denizden çıktıktan sonra mayosunu çıkarıp gömlek ve şortla tahta kısımda dinlenmeye geçen Duygu Çakmak, kız arkadaşının bir anda arkadan kendisini itmesiyle kendini yeniden suyun içinde buldu.

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Gömleğinin ıslanmasıyla iç çamaşırı giymediği anlaşılan ve zor anlar yaşayan güzel manken, farkında olmadan cesur görüntüler sergilemiş oldu.

Vücut hatlarının belli olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Çakmak, kısa süre içinde denizden çıkarak kurulanıp kıyafetini değiştirdi.



