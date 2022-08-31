Son Dakika
Tepkilerden sonra sessizliğini bozdu! ilk açıklama geldi
Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşların ve derneklerin tepkisiyle karşılaştı. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi. Tepkilerden sonra Eroğlu, konu hakkında ilk kez konuştu.
Magazin 31.08.2022, 22:09 tarkan abdullahoğulları
Ünlü türkücü Musa Eroğlu, Hazreti Ali'ye yönelik kullandığı skandal ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşların ve derneklerin tepkisiyle karşılaştı. Eroğlu, hakkında başsavcılığa dilekçe verildi. Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen o videosu izleyenlerin tepkisini çekti.
Etoğlu, konuya hakkında Son Gazete’den Muammer Aydoğmuş’a şunları söyledi: “İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye’de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım…” dedi.
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