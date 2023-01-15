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Teoman’dan 2023'ün İlk Konseri
Teoman, 2023’ün ilk performansı için Bayhan Müzik organizasyonuyla geçtiğimiz gece Zorlu Turkcell Sahnesi’ndeydi. Sahne üstü ayakta gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden tükendi.
Konserin açılışını "N'apim Tabiatım Böyle" ile yapan Teoman, "Kalbin Yok Mu?", "Koma Hali", "Duş", "Ruhun Sarışın, "Bir Kış Masalı" gibi hitlerinin yanı sıra kariyerinde yer etmiş coverları ile devam etti. Son dönemin adından söz ettiren ismi Teoman, tüm şarkılarına eşlik eden binlerce İstanbullu ile keyifli bir gece yaşadı.
Teoman, Şubat ve Mart’ta da konserlerine devam edecek. Sanatçı, 17 Şubat’ta Zorlu Turkcell Sahnesi’ne bu kez “Teoman’ın Koyu Antolojisi” performansı için gelirken, 15 ve 17 Mart’ta Volkswagen Arena ‘da gerçekleşecek olan “Live From İstanbul Fest.” kapsamında sahnede olacak. Konserlerin biletleri Passo ‘da satışta.
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|18
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|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
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|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Altay
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
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|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|39
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|18
|38
|4. Newcastle
|18
|35
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|18
|33
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|19
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|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
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|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
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|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
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|26
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|17
|22
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|17
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|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
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|17
|17
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|17
|15
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|16
|15
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|16
|14
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