Tek Celsede Boşandılar!

Oyuncu Pelin Batu ve doktor Macit Bitargil 2018 yılında Roma’da evlenmişti. Bir çocuğu olan çift geçen aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitargil arasında anlaşma sağlandı. Boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının velayeti ortak anne babada kaldı. Mahkeme protokol gereği Bitargi’in çocuğu için iki bin lira nafaka ödemesine ve eğitim masraflarını karşılamasına karar verdi.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİNDE OLMADI

Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

"ŞİDDET HİÇ OLMADI"

Oyuncu Pelin Batu duruşma öncesi Macit Bitargil ile yaptığı açıklamada, “Altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı. Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük. Basında yazılanlar Macit’i çok rencide etti” dedi.

“BİZİ ÇOK ÜZDÜ”

Doktor Macit Bitargil ise “Gerçekten basında yer alan haberlerden ben ve ailem çok rahatsız olduk. 25 yıldır şiddet görenleri tedavi eden bir doktorum. Bu ithamlarla karşılaşmak bizi çok üzdü. Dost olarak ayrılıyoruz. Çocuğumuz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasında bulundu.

PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Pelin Batu, anne tarafından Arnavut kökenli bir isimdir. Ünlü ismin babası ise eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'dur.

Pelin Batu, babasının büyükelçilik görevinden ötürü çocukluğu aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülkede geçmiştir.

Pelin Batu, liseyi New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Marymont Okulu'nda tamamladı ve ardından da Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

1999 senesinde vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda bulundu; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerinde bulunan en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in gerçekleştirdiği ve başrollerini de Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de bulunan Batu, Ghost Sonata isimli oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü elde etti.

Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası isimli bir tarih programında yer aldı. Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını da hazırlayıp ekranlara taşımakta.

PELİN BATU'NUN EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, 2018 yılında kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’da evlenmiştir. Batu, eşinden 6 Temmuz 2022'de boşandı.

MACİT BİTARGİL KİMDİR?

Macit Bitargil, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunu olan Bitargil, mezuniyeti sonrası doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarına devem eden Bitarigil, 2017'de oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir. Macit Bitargil, aslen Hatay Antakya'lıdır.