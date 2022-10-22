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Tedavi Görüyordu! Flaş İtiraf Geldi...

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, lenfoma hastalığına yakalanan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Magazin 22.10.2022, 12:14 22.10.2022, 12:14 arif hür
Tedavi Görüyordu! Flaş İtiraf Geldi...

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği öğrenilmişti.

Gazeteci Arif Hür"Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. 

Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bu gelişmelerin ardından Gökhan Özoğuz, kardeşi Hakan Özoğuz'un son durumunu açıkladı.

Tedavi Gören Hakan Özoğuz'dan Sevindiren Haber

"HAKAN İYİ, SIKINTI YOK"

Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan Gökhan Özoğuz, "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti.

Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” diye konuştu.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976, İstanbul) Türk müzisyen, Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi.

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz’dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007’de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen ‘Holigan’ ‘ın ardından Athena dördüncü video klibini ‘Tarlaya Ektim Soğan’ adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001’de tüm Türkiye “On İki Dev Adam” ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

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