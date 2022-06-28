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Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi yaptırdığı Nişantaşı'ndaki bir dişçi çıkışı objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Magazin 28.06.2022, 14:42 28.06.2022, 17:33 arif hür
Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı

Yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü klinik çıkışı basın mensuplarının objektiflerine takılan Türkan Şoray'ın dudağındaki şişlik gözlerden kaçmadı. 

"YİNE DİŞ TEDAVİM VARDI"

Apartman görevlisinin kapıya kadar eşlik ettiği ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını, "Çocuklar beni nasıl buldunuz? Bravo size. Yine diş tedavim vardı, oradan geliyorum. Başka zaman konuşalım" diyerek nazikçe geri çevirdi.

"YERİN DOLMAYACAK CÜNEYT..."

Öte yandan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası Türkan Şoray'dan ilk açıklama geldi. Şoray, "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?
Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, senarist ve yönetmen. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılır. 1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülüyle kazanmıştır.

Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'En Çok Film Çeviren' kadın oyuncusu olmayı başarmıştır. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demişti. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokul da bulunuyor. Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri olarak kabul edilir.

Bu dörtlü içerisinde, yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu olan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımlı Dönüş, 1976 yapımlı Bodrum Hakimi, 1973 senesinde Azap, 2015 yılında Uzaklarda Arama'nın tek başına; 1981 yapımlı Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif . Gören ile birlikte yönetmenliğini yaptı. İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Nazan ve Figen adında iki kızkardeşi daha olan Şoray'ın babası vefat etmişti.Fatih Kız Lisesi orta bölümünde eğitim gören ve annesi Meliha Şoray'ın (1927-1984) desteğiyle sinemaya adım atan Şoray, 1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı (1923-1995) ile 20 yıl bir birliktelik yaşamıştı. 

Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift, Rüçhan Adlı'nın eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırmıştı. Türkan Şoray, 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan Adlı'yı son anlarına kadar yalnız bırakmadı. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 1983'te evlenmiş 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları dünyaya geldi. Henüz Fatih Kız Lisesi Ortaokulu bölümünde okurken Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan, Türk sinemasında sonraları Panter Emel olarak tanınacak sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım atmıştı.

Emel Yıldız'ın yerine Şoray'ın da kariyerinin başlangıcı anlamına gelen 1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer ile başrol olarak kamera karşısına geçmişti. Şoray'a ilk Altın Portakal ödülü getiren 1964 yapımlı yönetmenliğini Metin Erksan'nın yaptığı başrollerinde Şoray ve Ekrem Bora'nın yer aldığı Acı Hayat filmi Manikürcü Nermin'i canladıran oyuncu için kariyerinde önemli basamak oldu. 1968 yılında, Şoray'a kariyerinde ikinci Altın Portakal ödülünü Sait Faik Abasıyanık'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden esinlenerek Safa Önal tarafından senaryosu yazılan Vesikalı Yarim filmi kazandırmıştı. Başrolde bir eşe sahip oyuncuların başarılı olduğu filmlerde Şoray'a onlarca erkek sinema aktrisi eşlik etti.

Klasikleşmiş birkaç Şoray filminde de eleştirmen Agah Özgüç'ün değimiyle 'Seyirciyi aldatmak, daha fazla para kazanmak için' yayınlanmamış ancak seyirciye yayınlanmış gibi afişi basılmıştır. Şoray'ın Ediz Hun'la oynadığı 1980 yapımı Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım adlı filmin afişinde Türkan Şoray ve Kemal Sunal olmasına karşın Ediz Hun ve Türkan Şoray'ın oynadığı Güllü Geliyor Güllü filmi bulunuyor. 

ÖDÜLLERİ
1964: 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Acı Hayat
1968: 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Vesikalı Yarim
1972: 5. Altın Koza Film Festivali - En başarılı kadın oyuncu, Mahpus
1972: 1. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
1973: Moskova Film Festivali (Rusya) - Özel Ödül, Dönüş
1978: Taşkent Film Festivali - Uluslararası Aytmatov Kulübü Geleneksel Ödülü (Selvi Boylum Al Yazmalım)
1987: 1987 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Hayallerim, Aşkım ve Sen)
1990: 2. İzmir Film Festivali - Altın Artemis Onur Ödülü

1991: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı
1992: 8. Bastia Akdeniz Sinemaları Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu
1994: 6. Ankara Uluslararası Film Festivali - Emek Ödülü
1994: 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Bir Aşk Uğruna
1996: 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü
1999: Roma Film Festivali - Büyük Ödül
1999: 2. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Kadın Yönetmen Ödülü
2000: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi - Zirvedekiler 2000 Ödülü
2001: Akademi İstanbul - Yılın En Başarılı Sanatçısı Ödülü
2009: Sadri Alışık Ödülleri - onur Ödülü
2013: Engelsiz Yaşam Vakfı - Türk Sineması Üstün Başarı Ödülü
2013: 11. Türk Film Festivali - Onur Ödülü

#haber #Magazin #snob magazin #Türkan Şoray
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